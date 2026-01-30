O Brasil poderá exportar mais produtos agropecuários para Malásia e Mianmar, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. As autorizações ocorrem após a conclusão das negociações sanitárias entre os países.

A Malásia permitiu a entrada de farinha processada e de óleo de aves do Brasil, enquanto Mianmar liberou a importação de amendoim, gergelim, castanha-do-brasil, castanha de baru e mudas de café brasileiros.

Os ministérios ressaltaram que os novos produtos a serem exportados à Malásia agregam valor a derivados de reciclagem animal, utilizados como insumos para nutrição animal. A Malásia importou US$ 1,2 bilhão em produtos agropecuários do Brasil no ano passado.

Quanto ao Mianmar, as pastas destacaram que as novas aberturas visam expandir e diversificar a pauta exportadora do Brasil àquele país.

O Brasil exportou mais de US$ 38 milhões em produtos agropecuários ao Mianmar em 2025.

No ano, o País acumula sete aberturas de mercado para o agronegócio nacional.