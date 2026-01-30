O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta quinta-feira, 29, que a safra de 2026 virá boa, mas que ele não sabe estimar se boa o suficiente para impactar no Produto Interno Bruto (PIB) do País. Ele conversou com jornalistas ao chegar à Pasta perto do fim da manhã desta quinta.

"Eu acredito que a safra vai vir bem. Eu não sei o quão bem ela virá para impactar crescimento. Porque, às vezes, se você repetir um bom resultado, você não garante - estatisticamente - o crescimento", disse o ministro da Fazenda.

Haddad afirmou, entretanto, que o agronegócio seguirá ajudando no controle de preços do País. "O agro vai continuar colaborando, na minha opinião, com o controle de preços. Você tem uma oferta muito boa. Se não tiver uma intercorrência muito forte e não está no nosso radar nesse momento, pode acontecer, tudo indica que a safra vai continuar ajudando a controlar preços de alimentos e a inflação", completou.