Todos os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos negativos em dezembro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O setor de serviços fechou 280.810 vagas; a indústria fechou 135.087; a construção civil fechou 104.077; o comércio fechou 54.355; e a agropecuária fechou 43.836 postos.

Unidades da Federação

Em dezembro de 2025, todos os Estados apresentaram saldos negativos, com destaque para São Paulo (-224.282 postos), Minas Gerais (-72.755) e Paraná (-51.087).

O salário médio real de admissão em dezembro foi de R$ 2.303,78 uma redução de R$ 11,86 (-0,51%) em relação a novembro de 2025 (R$ 2.315,44). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 57,18 (+2,55%).