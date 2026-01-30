O mercado de trabalho brasileiro fechou 618.164 postos de trabalho em dezembro de 2025, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A variação do mês foi de -1,26%, o que, segundo a pasta, é compatível com o padrão histórico do Novo Caged, cuja média de dezembro em 2023 e 2024 foi de -1,07%. É o pior mês de dezembro desde a pandemia, em 2020.

O saldo é resultado de 1.523.309 admissões e 2.141.473 desligamentos. Em novembro, o saldo havia sido positivo em 84.109 vagas, já incorporando os ajustes na série.

O resultado negativo ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um fechamento líquido de 481.300 vagas. As estimativas para esta leitura, todas de fechamento, variavam de 560.015 a 264.848 vagas.