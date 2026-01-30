O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a divergir publicamente do Federal Reserve (Fed) nesta quinta-feira (29) ao afirmar, durante reunião de gabinete, que o país já "derrotou a inflação". Segundo ele, o próprio presidente do banco central americano, Jerome Powell, reconheceu na véspera que a alta de preços "não é mais uma ameaça" para a economia americana. "Derrotamos a inflação", disse Trump, acrescentando, sobre o Fed: "não sou fã".

As declarações reforçam a pressão da Casa Branca sobre a autoridade monetária, um dia após o banco central manter os juros na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano e evitar sinalizar quando voltará a cortar as taxas. Na véspera, Powell afirmou que o comitê não quer declarar vitória prematura contra a inflação, citando incertezas sobre os efeitos das tarifas e riscos associados a um possível novo shutdown do governo federal.

Trump, por sua vez, voltou a defender juros mais baixos, em linha com suas críticas recentes ao Fed. Em publicação feita na manhã desta quinta, o republicano chegou a chamar Powell de "idiota" e disse que a política monetária atual está custando "centenas de bilhões de dólares" por ano em despesas com juros ao país.

No encontro com integrantes de seu governo, Trump também buscou destacar sinais positivos da economia real. Disse que a Ford e a General Motors "estão indo melhor do que nunca" e afirmou que os Estados Unidos produzem atualmente mais aço do que o Japão, em comentário alinhado ao de seu secretário de Comércio, Howard Lutnick.