As bolsas da Europa fecharam em direções opostas nesta quinta-feira, 29, perdendo ímpeto na reta final do pregão em linha com a deterioração no sentimento de risco em Nova York. Investidores europeus ainda analisaram rodada de balanços corporativos e o aumento de tensões com o Irã.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,17%, a 10.171,76 pontos. Em Frankfurt, o DAX perdeu 2,13%, a 24.293,24 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,06%, a 8.071,36 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,14%, a 45.075,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,22%, a 8.644,48 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,1%, a 17.589,70 pontos. As cotações são preliminares.

Os mercados europeus devolveram o viés positivo visto pela manhã, pressionados pela piora em Wall Street. Em Frankfurt, o tombo nas ações da SAP (-16%) já pesavam sobre o índice DAX e contribuíram para o seu distanciamento de pares. Os resultados do quarto trimestre do fabricante de software alemã mostraram que a receita de nuvem ficou aquém das estimativas.

No setor bancário, os lucros do Deutsche Bank superaram as previsões em seu balanço, mas as ações caíram 1,6% em Frankfurt, após os escritórios da instituição em Berlim serem alvo de buscas como parte de uma investigação motivada por acusações de lavagem de dinheiro. Já o SEB caiu 6,7% após não atingir suas metas de lucro líquido no quarto trimestre, enquanto o holandês ING conseguiu superar previsões, mas terminou a sessão em queda de 1,2%.

As empresas de energia europeias subiram no pregão, à medida que o petróleo ganhou força em meio a preocupações de que os EUA possam realizar uma ação militar contra o Irã. A União Europeia (UE) também anunciou novas sanções contra o país persa e declarou um dos seus grupo militares como organização terrorista. Em Londres, a BP subiu 1,4% e a Shell avançou 2,3%, enquanto a francesa TotalEnergies avançou quase 2%.

Mineradoras, contudo, devolveram ganhos robustos em linha com a reversão da alta de metais preciosos e perda de força de metais industriais. O subíndice de recursos básicos europeu terminou a sessão em alta de 0,14%, a 767,21, mas chegou a bater máxima em 799,95 pontos pela manhã. A Fresnillo, referência em mineração de ouro e prata, tombou 5,3%, enquanto Antofagasta (+2,1%) e Glencore (+0,4%) mantiveram alta em Londres, embora longe das máximas.

Outro destaque, a H&M caiu 0,7% em Estocolmo, mesmo após bater previsão de lucro e anunciar novas operações na América Latina, com foco no Brasil.