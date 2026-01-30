O SAP, grupo alemão de software empresarial, frustrou com sua receita da unidade em nuvem, ofuscando dados acima do esperado em balanço. A maior preocupação dos investidores era a importante unidade de nuvem da SAP, que se beneficiou nos últimos anos do boom da inteligência artificial (IA). A divisão registrou receita de 5,61 bilhões de euros, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, mas um pouco abaixo dos 5,64 bilhões esperados por Wall Street.

A companhia divulgou um lucro por ação de 1,62 euros no quarto trimestre de 2025, com um aumento de 3% na receita em relação ao ano anterior, atingindo 9,68 bilhões de euros, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. Analistas esperavam um lucro por ação de 1,51 euros e receita de 9,75 bilhões, segundo pesquisa da FactSet.

Como informado, os números, no entanto, não seguem as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS, na sigla em inglês), o que significa que excluem itens extraordinários ou não recorrentes, como custos de reestruturação ou amortização.

Para o atual ano fiscal, a SAP prevê receita com a unidade de nuvem entre 25,8 bilhões de euros e 26,2 bilhões de euros. No ponto médio, esse valor fica um pouco acima dos 25,98 bilhões de euros que os analistas haviam previsto.

Segundo o relatório, o crescimento da receita total em moeda constante deverá acelerar até 2027, enquanto as despesas operacionais totais deverão crescer entre 80% e 90% do crescimento da receita total em 2027.

*Com informações da Dow Jones Newswires