A H&M Hennes & Mauritz AB reforçou sua estratégia de expansão em mercados de crescimento ao destacar, em seu balanço anual de 2025, o avanço das operações na América Latina, com foco no Brasil. Após a abertura de quatro lojas no País, a empresa já tem planos concretos: sete novas lojas no Brasil, com a primeira no Rio de Janeiro, estão contratadas para abrir, segundo o balanço.

Ainda no plano de expansão, a H&M afirmou que o Paraguai se tornará um novo mercado da companhia neste ano e que passará a operar online na Ucrânia no primeiro trimestre, de acordo com o relatório.

No quarto trimestre fiscal, o lucro operacional subiu para 6,36 bilhões de coroas suecas (US$ 719 milhões), ante 4,62 bilhões (US$ 522 milhões) um ano antes, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam 5,83 bilhões de coroas (US$ 659 milhões). No período, as vendas recuaram 4,8%, para 59,22 bilhões de coroas suecas (US$ 6,69 bilhões), ainda assim abaixo da projeção de 59,66 bilhões de coroas (US$ 6,74 bilhões) A margem bruta avançou para 55,9%, ante 54,6% um ano antes.

A companhia destacou ainda a melhora na gestão de estoques, que caíram 12% no período, apoiada por "uma cadeia de suprimentos mais eficiente e flexível" e maior volume de compras dentro da própria estação.

Segundo o balanço, novos centros logísticos na Europa começarão a entrar em operação em 2026, com o objetivo de melhorar a disponibilidade de produtos tanto nos canais digitais quanto nas lojas físicas.

Para o início do novo exercício, a H&M alertou que as vendas entre dezembro e janeiro devem recuar 2% em moedas locais, citando o efeito de uma Black Friday forte no fim de novembro e fatores sazonais. A empresa também apontou que o impacto de tarifas e do fortalecimento da coroa sueca sobre as margens tende a ser mais negativo no primeiro trimestre de 2026.