O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, na manhã desta quinta-feira, 29, que a mera sinalização de corte de juros pelo Banco Central (BC) já é importante. Segundo ele, ao compatibilizar a política fiscal e monetária, o País vai poder corrigir o problema de uma década.

Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, por decisão unânime. O colegiado indicou, contudo, que deve começar o processo de corte na próxima reunião, em março.

"A sinalização é importante. Os especialistas estão no pouco divergentes. Alguns diziam que não tinha que começar ontem o corte, e outros diziam que não tinha que começar. O importante a essa altura, é que vai começar a cair a taxa de juro", disse a jornalistas na chegada ao ministério. "Fazendo essa compatibilização entre o fiscal e o monetário, nós vamos corrigir um problema de uma década, finalmente", completou.