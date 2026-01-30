O Tesouro Nacional calcula que o déficit primário do Governo Central em 2025 foi de R$ 13,008 bilhões - ou 0,10% do Produto Interno Bruto (PIB) - quando consideradas as despesas excluídas da meta fiscal. Assim, o governo conseguiu cumprir o alvo deste ano, de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB para mais ou para menos.

O déficit total de 2025 foi de R$ 61,691 bilhões, ou 0,48% do PIB. Mas houve R$ 48,683 bilhões em despesas com itens que não são contabilizados para fins de cumprimento da meta.

Desses, o maior destaque é o pagamento de precatórios (R$ 41,149 bilhões, ou 0,32% do PIB). O ressarcimento às vítimas de fraudes no INSS, despesas temporárias de educação e saúde e projetos de defesa somaram cerca de R$ 7,5 bilhões, ou 0,6% do PIB no agregado.

A medição oficial para fins de cumprimento da meta oficialmente é feita pelo Banco Central, que divulga as estatísticas fiscais de dezembro na sexta-feira, 30, às 8h30 (de Brasília).