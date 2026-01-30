O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 28,7 bilhões para a Embraer desde janeiro de 2023. Os aportes foram 108% maiores do que os registrados entre 2019 e 2022, que somaram R$ 13,8 bilhões.

As linhas Exim Pós-embarque e Exim Pré-embarque somaram R$ 27,13 bilhões em aprovações entre 2023 e 2025, versus R$ 13,8 bilhões entre 2019 e 2022.

Na linha Pós-embarque o banco aprovou financiamentos para a exportação de 169 aeronaves entre 2023 e 2025, número 101% superior às 84 aeronaves financiadas entre 2019 e 2022.

O BNDES também aprovou, desde 2023, financiamentos que totalizam R$ 1,68 bilhão, voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo o apoio à Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer dedicada ao desenvolvimento de soluções para o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), incluindo uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês).

Além do financiamento, o banco assumiu participação acionária na Eve, após aporte de R$ 405,3 milhões por meio da BNDESpar.