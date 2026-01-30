O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar duramente o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ao cobrar um corte imediato dos juros, um dia depois de o BC dos Estados Unidos manter as taxas inalteradas. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que Powell, a quem voltou a apelidar de "Atrasado Demais", "voltou a se recusar a cortar as taxas de juros, embora não tenha absolutamente nenhuma razão para mantê-las tão altas".

Segundo o presidente dos EUA, a postura do Fed "está prejudicando o nosso país e a sua segurança nacional". Trump disse que os EUA deveriam ter uma taxa "substancialmente mais baixa agora que até esse idiota admite que a inflação não é mais um problema nem uma ameaça", acrescentando que Powell "está custando à América centenas de bilhões de dólares por ano em despesas com juros totalmente desnecessárias e injustificadas".

O republicano também relacionou sua defesa por juros mais baixos à política tarifária. De acordo com ele, por conta de "volumes enormes de dinheiro que estão entrando no nosso país por conta das tarifas, deveríamos estar pagando a MENOR taxa de juros de qualquer país do mundo". Trump afirmou que outras economias só são vistas como "elegantes, sólidas e de primeira linha" porque "os EUA permitem que sejam", mesmo mantendo superávits comerciais com os americanos. Ele não mencionou a quais países se referia.

Na publicação, Trump declarou ainda que tem sido "muito bom, gentil e cuidadoso com países do mundo inteiro" e que, "com um simples movimento da caneta, BILHÕES a mais entrariam nos EUA". Ao final, reforçou o apelo ao banco central: "O Fed deveria reduzir substancialmente as taxas de juros, AGORA!". Os EUA "DEVERIAM ESTAR PAGANDO TAXAS DE JUROS MAIS BAIXAS DO QUE QUALQUER OUTRO PAÍS DO MUNDO", repetiu.

O ataque ocorre após o Fed, na véspera, manter os juros na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano e evitar sinalizar quando voltará a cortá-los, sob o argumento de não declarar vitória prematura contra a inflação.