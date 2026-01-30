A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no quarto trimestre de 2025, um pouco menor do que o ganho de US$ 2,79 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 29. Com ajustes, a fabricante norte-americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 5,16 entre outubro e dezembro, acima da previsão de US$ 4,71 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Caterpillar registrou alta anual, a US$ 19,1 bilhões, acima dos US$ 16,22 bilhões registrados um ano antes e do consenso da FactSet, de US$ 17,85 bilhões.