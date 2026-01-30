O déficit comercial dos Estados Unidos subiu 94,6% em novembro ante outubro, a US$ 56,8 bilhões, segundo cálculo e dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta quinta-feira, 29. Analistas consultados pela FactSet esperavam alta menor do déficit do país, a US$ 50,6 bilhões.

O déficit da balança de outubro foi revisado para baixo, de US$ 29,4 bilhões para US$ 29,2 bilhões.

As exportações dos EUA caíram 3,6% em novembro ante outubro, a US$ 291,2 bilhões.

Já as importações avançaram 5,0%, a US$ 348,9 bilhões no período.