Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram mil na semana encerrada em 23 de janeiro, a 209 mil, informou nesta sexta-feira, 29, o Departamento do Trabalho. O resultado veio acima do previsto por analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam uma alta a 205 mil.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado de 200 mil para 210 mil.

Já o número de pedidos continuados teve queda de 38 mil na semana encerrada em 23 de janeiro, a 1,827 milhão. Nesse caso a projeção era de 1,840 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.