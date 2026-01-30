O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o problema do Banco Master ganhou visibilidade nos órgãos de Estado em 2024. Segundo ele, o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinha consciência "do tamanho do abacaxi que herdou do seu antecessor" quando assumiu a presidência da autoridade monetária, em 2025. "Ele tem total clareza de que ali é a maior fraude bancária, possivelmente, da história do Brasil", disse Haddad em entrevista ao portal Metrópoles.

"A gestão Gabriel Galípolo não demorou a atuar no caso Master. Eu sei porque eu acompanhei de perto. Eu tomei conhecimento nas primeiras semanas da gestão do Gabriel da gravidade da situação e o Gabriel tomou todas as providências necessárias", defendeu Haddad.

Galípolo foi indicado pelo ministro ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sucedendo a Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro da Fazenda disse ter acompanhado o caso porque envolvia o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e poderia envolver prejuízo fiscal, com o risco de "jogar no colo" da Receita Federal. "Por orientação minha, do Galípolo e do próprio presidente da República, todos os procedimentos foram: 'Vamos levar às últimas consequências o que aconteceu'", continuou.

Haddad disse acreditar que as investigações vão levar a eventuais responsabilizações e defendeu que a liquidação do banco foi feita "com muito cuidado" e centrada na técnica. "Tem que fazer com muita seriedade, sem pirotecnia, e isso foi feito."