O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a comentar nesta quinta-feira, 29, que sua saída do ministério deve ocorrer em fevereiro e evitou cravar o nome do secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, como seu sucessor. Ele disse que cabe ao presidente fazer o anúncio. "O mês de fevereiro, com certeza", declarou o ministro em entrevista ao portal Metrópoles.

"Dario sempre serviu a governo progressistas. Ele ter passado pelo mercado é ponto para ele, significa que ele traz para o setor público o conhecimento de como funciona setores relevantes. Ele tem um conhecimento realmente abrangente, uma pessoa de formação muito sólida", declarou.

A mudança na equipe econômica ainda depende da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad reafirmou isso e reconheceu que há outros perfis que podem ser cotados para a Fazenda. "Dentro do PT tem muita gente que pode se colocar", disse. O ministro negou eventual resistência ao nome de Dario dentro do Partido dos Trabalhadores.

Anteriormente Haddad já havia sinalizado que pretende deixar a Fazenda em fevereiro, para contribuir com a campanha à reeleição de Lula. Diversos ministros devem anunciar em breve suas saídas para disputar as eleições.

