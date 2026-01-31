Guia lançado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte reúne informações essenciais para quem quer empreender como Microempreendedor Individual (MEI). O chamado Manual do Jovem Empreendedor reúne informações sobre como funciona a formalização, a organização do negócio e o aproveitamento das oportunidades disponíveis no país.

O Manual do Jovem Empreendedor está disponível online.

Além de explicar as regras e custos envolvidos, o manual destaca caminhos para o crescimento do negócio, apresentando iniciativas de capacitação, programas de crédito e oportunidades de contratação pública.

A intenção, de acordo com o Ministério é que o guia se consolide como uma porta de entrada para o empreendedorismo jovem, oferecendo conhecimento prático para planejar, formalizar e desenvolver um negócio com mais confiança.

Confira informações do manual: 

- Quem pode se formalizar como MEI? 

  • Pessoa física com mais de 18 anos;
  • Jovens de 16 a 18 anos podem ser MEI, desde que emancipados;
  • Que não participe como sócio ou titular de outra empresa;
  • Que exerça uma das atividades econômicas permitidas para MEI (atualmente, são mais de 467).

O primeiro passo digital é se formalizar como MEI. A formalização é feita totalmente online e gratuita no Portal do Empreendedor: Acesse: gov.br/mei

No portal, você pode:

  • Fazer o cadastro como MEI;
  • Emitir seu CNPJ e Certificado na hora; 
  • Consultar as atividades permitidas;
  • Acompanhar obrigações,
  • Emitir boletos (DAS), fazer alterações e dar baixa. 

- Quais as vantagens de ser MEI? 

  • CNPJ e certificado gratuitos na hora da formalização;
  • Direito à aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e outros benefícios (com contribuição em dia);
  • Emissão de nota fiscal;
  • Acesso facilitado a crédito bancário;
  • Participação em licitações públicas;
  • Contribuição mensal fixa e reduzida.

- Quais as atividades são permitidas para MEI? 

O MEI pode atuar em mais de 467 ocupações diferentes, divididas em segmentos como:

  • Comércio (vendas de roupas, cosméticos, alimentos etc.)
  • Reparos e Manutenção (encanador, eletricista, pintor)
  • Beleza e Bem-estar (manicure, cabeleireiro, depilador)
  • Cultura e Artesanato (músico, artesão, fotógrafo)
  • Educação (professor particular, instrutor esportivo)
  • Comunicação e Tecnologia (digitador, suporte técnico)
  • Transporte (cargas com veículo próprio MEI Caminhoneiro)

Consulte aqui a lista completa com as ocupações permitidas.

Para capacitação, acesse aqui.

Cursos online e presencial em temas como:

  • Empreendedorismo e Inovação;
  • Finanças e Planejamento;
  • Vendas e Marketing;
  • Gestão de Pessoas;
  • Legislação e obrigações do MEI Ideal para quem está começando e quer se preparar para crescer com segurança.

