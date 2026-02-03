A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por maioria, negar recursos de oito empresas do Grupo MEZ e manteve multas que somam R$ 1,23 milhão. Esse montante foi aplicado após a transferência de controles societários diretos sem a anuência da agência reguladora, conforme as informações relatadas no processo.

Até então, haviam dois entendimentos divergentes. O primeiro apontava que as alterações societárias promovidas pelas concessionárias do Grupo MEZ configuraram transferência de controle direto, hipótese que exige anuência prévia da Aneel. A segunda perspectiva seria que tais operações poderiam ser enquadradas como meras alterações intermediárias. Venceu a primeira hipótese.

O caso envolve a Mez 1 Energia, Mez 2 Energia, Mez 3 Energia, Mez 4 Energia, Mez 5 Energia, Mez 6 Energia, Mez 8 Energia e Mez 9 Energia. O voto do diretor-relator Fernando Mosna foi acompanhado pela maioria, vencido o voto do diretor Gentil Nogueira.

