A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,58%
Pontos: 185.674,43
Máxima de +2,48% : 187.334 pontos
Mínima de +0,01% : 182.816 pontos
Volume: R$ 36,09 bilhões
Variação em 2026: 15,24%
Variação no mês: 2,38%
Dow Jones: -0,34%
Pontos: 49.240,99
Nasdaq: -1,43%
Pontos: 23.255,19
Ibovespa Futuro: +1,48%
Pontos: 186.365
Máxima (pontos): 188.300
Mínima (pontos): 184.500
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 46,14
Variação: +0,57%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,58
Variação: +0,91%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,68
Variação: +0,54%
Ambev ON
Preço: R$ 15,38
Variação: +2,12%
Petrobras ON
Preço: R$ 40,08
Variação: +1,24%
Vale PNA
Preço: R$ 88,99
Variação: +4,92%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,29
Variação: +2,23%
Vale ON
Preço: R$ 88,99
Variação: +4,92%
Itausa PN
Preço: R$ 14,01
Variação: +1,08%
Global 40
Cotação: 690,014 centavos de dólar
Variação: -2,09%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2490
Venda: R$ 5,2500
Variação: -0,18%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,40
Venda: R$ 5,50
Variação: +0,9%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2230
Venda: R$ 5,2236
Variação: -0,67%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,4970
Variação: +1,38%
- Dólar Futuro (março)
Cotação: R$ 5,2670
Variação: -0,47%
- Euro
Compra: US$ 1,1822 (às 18h29)
Venda: US$ 1,1823 (às 18h29)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1990
Venda: R$ 6,2000
Variação: +0,03%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3100
Venda: R$ 6,4180
Variação: -0,47%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.935,00 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +6,07%