A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,58%

Pontos: 185.674,43

Máxima de +2,48% : 187.334 pontos

Mínima de +0,01% : 182.816 pontos

Volume: R$ 36,09 bilhões

Variação em 2026: 15,24%

Variação no mês: 2,38%

Dow Jones: -0,34%

Pontos: 49.240,99

Nasdaq: -1,43%

Pontos: 23.255,19

Ibovespa Futuro: +1,48%

Pontos: 186.365

Máxima (pontos): 188.300

Mínima (pontos): 184.500

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 46,14

Variação: +0,57%

Petrobras PN

Preço: R$ 37,58

Variação: +0,91%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,68

Variação: +0,54%

Ambev ON

Preço: R$ 15,38

Variação: +2,12%

Petrobras ON

Preço: R$ 40,08

Variação: +1,24%

Vale PNA

Preço: R$ 88,99

Variação: +4,92%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,29

Variação: +2,23%

Vale ON

Preço: R$ 88,99

Variação: +4,92%

Itausa PN

Preço: R$ 14,01

Variação: +1,08%

Global 40

Cotação: 690,014 centavos de dólar

Variação: -2,09%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2490

Venda: R$ 5,2500

Variação: -0,18%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,40

Venda: R$ 5,50

Variação: +0,9%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2230

Venda: R$ 5,2236

Variação: -0,67%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,4970

Variação: +1,38%

- Dólar Futuro (março)

Cotação: R$ 5,2670

Variação: -0,47%

- Euro

Compra: US$ 1,1822 (às 18h29)

Venda: US$ 1,1823 (às 18h29)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1990

Venda: R$ 6,2000

Variação: +0,03%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3100

Venda: R$ 6,4180

Variação: -0,47%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.935,00 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +6,07%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se