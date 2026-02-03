A agência de classificação de risco S&P rebaixou o rating de crédito corporativo da Oi de selective default (SD) para default (D) porque a empresa não fez o pagamento de juros de títulos de sua dívida.

A agência apontou que a operadora não realizou o pagamento de juros de suas notas senior secured com vencimento em 30 de janeiro de 2026.

A ausência de pagamento decorre de decisão judicial que estendeu a suspensão do pagamento de suas obrigações por um período adicional de 90 dias a partir de 20 de janeiro de 2026. A Oi está em sua segunda recuperação judicial.

"Dada a suspensão judicial dos pagamentos, em nossa visão, a Oi deverá deixar de realizar os pagamentos de todas ou quase todas as suas obrigações à medida que estas vencerem durante o período de suspensão", descreveu a S&P, em comunicado.