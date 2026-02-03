O Brasil poderá exportar castanha-do-Brasil para a Turquia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. As negociações entre os países foram concluídas e o aval sanitário é válido para a castanha com e sem casca, segundo as pastas.

O Brasil exportou US$ 3,2 bilhões em produtos agropecuários para a Turquia no ano passado, sobretudo produtos do complexo soja, café, fibras e produtos têxteis.

"Reconhecida internacionalmente por seu valor nutricional, a castanha-do-Brasil é extraída de forma sustentável por comunidades tradicionais. A exportação desse produto para o mercado turco promoverá geração de renda e desenvolvimento regional, contribuindo para a conservação da floresta em pé", avaliaram as pastas.

No ano, o País acumula dez aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.