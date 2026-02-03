A Galapagos Capital acaba de anunciar a contratação do ex-sócio e head de Análise Econômica do BTG Pactual, Cláudio Ferraz Ferreira, para chefiar seu Departamento Econômico. Conhecido no meio por seu rigor técnico e profundidade analítica, conforme atestado em nota enviada a clientes e imprensa pela instituição, o novo economista-chefe da Galapagos atuou por 25 anos pelo BTG.

"O executivo traz mais de 25 anos de experiência e premiações como Top 5 do Banco Central, Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda e Bloomberg para Brasil e México para fortalecer a excelência técnica e independência intelectual da área econômica da companhia", diz a nota.

A contratação, de acordo com a Galapagos, tem como meta reforçar o compromisso da instituição com a excelência técnica, a independência intelectual e a geração consistente de valor para clientes e parceiros.

Ainda, de acordo com a Galapagos, Ferraz é graduado em Ciências Econômicas pela UFRJ e com MBA em Finanças pela Cranfield University, no Reino Unido, onde foi Chevening Scholar.

O executivo assume a liderança da área econômica com o objetivo de fortalecer a leitura de cenários macroeconômicos e aprofundar o diálogo entre a análise econômica, a gestão de ativos e a visão de longo prazo, lê-se na nota.

"Em um cenário global cada vez mais complexo, contar com a visão analítica e experiência de décadas do Claudio será fundamental para aprofundar nossa leitura de cenários e apoiar a geração de valor consistente para nossos clientes e parceiros", diz Carlos Fonseca, sócio-fundador da Galapagos Capital, que possui mais de 50 mil investidores e cerca de R$ 32 bilhões sob gestão.