A Emgepron, Empresa Gerencial Projetos Navais, afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o déficit fiscal registrado por ela decorre apenas de investimentos e que ela tem lucro líquido anual, com perspectiva de lucros também nos próximos anos. Em nota, a estatal afirmou que o resultado registrado pelo Ministério da Gestão e Inovação é furto exclusivo de "investimentos estratégicos realizados no âmbito da política pública de defesa nacional, não representando prejuízo à Empresa".

O resultado primário das 19 empresas estatais consideradas para o Ministério da Gestão e Inovação foi de déficit de R$ 5,1 bilhões em 2025.

O resultado está dentro do previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que era déficit de R$ 6,2 bilhões.

A Emgepron explicou que foi capitalizada em R$ 10,25 bilhões de 2017 a 2019 para a construção de quatro fragatas para a Marinha do Brasil. "No momento das referidas capitalizações, os recursos impactaram positivamente os resultados desta empresa estatal e, desde 2020, à medida que foram aplicados na construção dos navios, conforme o cronograma físico-financeiro do empreendimento, passaram a ser registrados como déficit. Desse modo, os investimentos realizados no exercício de 2025 correspondem ao avanço natural do cronograma e não indicam quaisquer prejuízos à empresa", explicou.

A estatal ressaltou que tem lucro líquido anual e que a precisão é continuar com resultados positivos nos próximos anos. "Por fim, registra-se que a Emgepron apresenta lucro líquido anual, fruto de suas operações e negócios, e possui perspectiva de continuidade desses resultados positivos nos próximos anos, conforme demonstração anual a ser divulgada tempestivamente", disse em nota enviada à reportagem.