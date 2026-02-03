Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 3, recuperando parcialmente perdas da véspera conforme crescem novamente as tensões entre EUA e Irã, antes de reunião bilateral marcada para esta semana. No Leste Europeu, a Rússia fez novos ataques contra a Ucrânia, apesar das negociações de paz em andamento.

O petróleo WTI para março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta 1,72% (US$ 1,07), a US$ 63,21 o barril. Já o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 1,55% (US$ 1,03), a US$ 67,33 o barril.

As tensões entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio cresceram nesta terça-feira, com movimentos intimidatórios do Irã no Estreito de Hormuz e o abatimento de drones do país persa no Mar Arábico por parte dos Estados Unidos.

O risco geopolítico associado à "política externa expansionista dos EUA, especialmente as ameaças em relação ao Irã" tem causado a volatilidade dos preços do petróleo nas últimas quatro semanas, de acordo com analistas da Oanda.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse nesta terça-feira que instruiu seu ministro das Relações Exteriores a "buscar negociações justas e equitativas" com os Estados Unidos. O diplomata deve se reunir na próxima sexta-feira em Istambul, na Turquia, com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff.

Para Phil Flynn, do Price Futures Group, as negociações de Trump com o Irã buscam uma maior estabilidade na economia global, o que irá trazer benefícios para o comércio como um todo. "Vemos as expectativas de demanda por petróleo aumentando à medida que a economia dos EUA também continua a crescer", avalia Flynn.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) espera que a demanda global pela commodity aumente gradualmente a partir de março e abril, de acordo com o vice-primeiro-ministro russo, Alexandre Novak.

No radar, dados compilados pela Bloomberg mostram que as exportações do petróleo russo continuaram estáveis em geral no mês de janeiro, mas que as compras pela Índia caíram ao menor nível desde novembro de 2022.