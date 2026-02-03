A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou nesta terça-feira, 3, o pacote de financiamento governamental de US$ 1,2 trilhão revisado pelo Senado para encerrar a paralisação parcial do governo norte-americano. A votação acirrada, de 217 a 215, sustenta as atividades do governo federal até 30 de setembro, enquanto fornece ao Departamento de Segurança Interna um financiamento de curto prazo por duas semanas.

Os legisladores retornarão para negociar possíveis mudanças para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE), à medida que os democratas exigem mais restrições às operações.

O projeto segue agora para a assinatura do presidente dos EUA, Donald Trump.

*Com informações da Associated Press