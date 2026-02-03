As empresas de transporte Maersk e Hapag-Lloyd redirecionarão uma rota de transporte compartilhada sob a Cooperação Gemini pelo Mar Vermelho e Canal de Suez a partir de meados de fevereiro, anunciaram as empresas nesta terça-feira, 3. Em comunicado conjunto, ambas afirmaram que todas as passagens serão asseguradas por assistência naval em meio a "altas precauções de segurança".

A Maersk e a Hapag-Lloyd continuarão a monitorar de perto a situação na região do Oriente Médio, e qualquer alteração no serviço Gemini dependerá da estabilidade contínua na área do Mar Vermelho e da ausência de qualquer escalada nos conflitos na região, acrescentaram.

A Hapag-Lloyd e a Maersk formaram a rede Gemini no ano passado em uma tentativa de reduzir seus custos de transporte e melhorar a confiabilidade dos cronogramas.