A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira, 3, que espera que o acordo de financiamento federal em discussão na Câmara dos EUA esteja na mesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "nas próximas horas", após a Casa avançar com o pacote o qual poderia suspender a paralisação parcial em andamento.

"Estou extremamente otimista na reabertura do governo", disse Leavitt à Fox News. "Um shutdown só iria prejudicar a economia e os americanos".

A porta-voz também comentou sobre o acordo firmado entre os Estados Unidos e a Índia, que reduziu as tarifas do país asiático de 50% para 18%, ressaltando que Trump sempre prioriza a diplomacia.

"A Índia comprará menos petróleo russo com o acordo e mais dos Estados Unidos e da Venezuela", disse Leavitt.