A Disney nomeou Josh D'Amaro, chefe de seus parques temáticos, para suceder Bob Iger como novo CEO da gigante do entretenimento. D'Amaro é o presidente da Disney Experiences, liderando os esforços para os parques temáticos, cruzeiros e resorts da empresa.

Ele assume o cargo de novo CEO da empresa em um momento em que a Disney está repleta de sucessos de bilheteria como Zootopia 2 e Avatar: Fogo e Cinzas e seu serviço de streaming está forte. Mas a empresa também enfrenta uma queda no número de visitantes estrangeiros em seus parques temáticos nos Estados Unidos, com o turismo norte-americano em declínio devido à agressiva política de imigração do governo Trump, além de conflitos com quase todos os parceiros comerciais do país.

A decisão sobre o próximo diretor executivo da Disney ocorre quase quatro anos depois da escolha desastrosa da empresa para substituir Iger, que acabou forçando-o a retornar ao cargo.

Apenas dois anos após deixar o cargo de CEO, Iger retornou à Disney em 2022, após um período de conflitos, erros e um desempenho financeiro em declínio sob a gestão de seu sucessor escolhido a dedo, Bob Chapek.

"Não teremos o mesmo drama da última vez, disso eu posso garantir", disse o presidente da Disney, James Gorman, em entrevista à CNBC nesta terça-feira, 3.

Desta vez, a Disney buscou seu próximo CEO de forma meticulosa e metódica. A empresa criou um comitê de planejamento de sucessão em 2023, mas a busca começou de fato em 2024, quando a Disney contratou Gorman, que anteriormente atuava como presidente executivo do Morgan Stanley, para liderar o processo. Isso ainda lhe deu ampla oportunidade para avaliar os candidatos, já que Iger concordou com uma extensão de contrato.

Embora candidatos externos tenham sido considerados, esperava-se amplamente que a Disney escolhesse um candidato interno para se tornar seu próximo CEO. Os candidatos internos foram mentorados por Iger, interagiram com os 15 membros do conselho da empresa (incluindo Iger) e receberam treinamento externo.

Em breve, as atenções se voltaram para D'Amaro e para a copresidente da Disney Entertainment, Dana Walden, como as principais candidatas entre as nomeadas internamente pela Disney.

D'Amaro, que está na Disney desde 1998, tem liderado o investimento plurianual de US$ 60 bilhões da Disney em seus navios de cruzeiro, resorts e parques temáticos.

Ele também supervisiona a Walt Disney Imagineering, responsável pelo design e desenvolvimento dos parques temáticos, resorts, navios de cruzeiro e experiências imersivas da empresa em todo o mundo. Além disso, D'Amaro tem liderado os negócios de licenciamento da Disney, que incluem a parceria com a Epic Games.

Em sua função mais recente, Dana ajudou a supervisionar os negócios de streaming da Disney, juntamente com suas divisões de mídia de entretenimento, notícias e conteúdo. Ela ingressou na Disney em 2019. Antes disso, Walden passou 25 anos na 21st Century Fox e foi CEO do Fox Television Group.

Dana assumirá agora o cargo recém-criado de diretora criativa da The Walt Disney Co. Ela se reportará a D'Amaro.

Havia especulações de que a Disney poderia optar por nomear co-CEOs, uma prática que vem se tornando cada vez mais comum entre as empresas. Oracle e Spotify estão entre as que nomearam co-CEOs em 2025.

As nomeações de D'Amaro e Dana entram em vigor em 18 de março. As ações da Disney subiram mais de 1% no início do pregão.

*Com informações da AP