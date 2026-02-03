A atual paralisação parcial do governo dos EUA está se aproximando do fim após o presidente norte-americano, Donald Trump, pressionar os conservadores linha-dura a abandonarem um bloqueio contra um acordo que ele negociou com os democratas do Senado.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, obteve sucesso mais cedo no dia, quando os republicanos da Câmara conseguiram manter sua estreita maioria para aprovar o projeto durante uma votação processual chave.

Apenas um republicano, o deputado Thomas Massie de Kentucky, juntou-se a todos os democratas da Câmara ao votar contra o avanço do projeto.

A medida encerraria a paralisação parcial do governo que começou no sábado, financiando a maior parte do governo federal até 30 de setembro e o Departamento de Segurança Interna por duas semanas enquanto os legisladores negociam possíveis mudanças para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.