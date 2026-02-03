A Dassault Systèmes e a Nvidia anunciaram nesta terça-feira (3) uma parceria estratégica de longo prazo para desenvolver uma plataforma industrial de inteligência artificial (IA) voltada a aplicações críticas em diversos setores da economia. A iniciativa combina as tecnologias de Gêmeos Virtuais da Dassault - réplicas digitais de produtos, processos ou sistemas físicos, usadas para simulações e testes - com a infraestrutura de IA, modelos abertos e bibliotecas aceleradas da Nvidia.

Segundo as empresas, a arquitetura conjunta permitirá a criação de "modelos de mundo industrial" validados cientificamente, posicionando a IA como um sistema central de registro, e não apenas como soluções pontuais. A proposta inclui novos fluxos de trabalho baseados em "companheiros virtuais" especializados, integrados à plataforma 3DEXPERIENCE.

Fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang destacou que a chamada "IA física" representa a próxima fronteira da tecnologia, ao unir leis do mundo físico com computação acelerada.

No âmbito da colaboração, a Dassault, por meio da marca OUTSCALE, implantará fábricas de IA em sua estratégia de nuvem sustentável e soberana, utilizando infraestrutura da Nvidia em três continentes. A Nvidia, por sua vez, adotará ferramentas de engenharia de sistemas baseadas em modelos da Dassault para projetar suas próprias fábricas de IA.