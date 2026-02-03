A Glencore disse que está em negociações para vender uma participação de 40% em seus ativos de cobre e cobalto na República Democrática do Congo para o Orion Critical Mineral Consortium, em um acordo que avalia suas operações no país em cerca de US$ 9 bilhões, incluindo dívidas.

A Glencore e a Orion CMC disseram nesta terça-feira (3) que entraram em um memorando de entendimento não vinculativo para participações nas operações da Mutanda Mining e da Kamoto Copper Company, sujeito a aprovações regulatórias.

A Orion CMC - que é apoiada pela International Development Finance, uma agência federal - teria o direito de vender diretamente uma parte da produção das minas, aumentando o fornecimento de minerais críticos para os EUA, segundo a Glencore. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.