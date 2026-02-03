As vendas de motos tiveram crescimento de 17,5% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra 178,5 mil motocicletas comercializadas no mês passado.

Assim como aconteceu, pela primeira vez em 23 anos de estatísticas, em 2025, as vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que em janeiro somaram 125 mil unidades. Para 2026, a Fenabrave prevê crescimento de 10% nas vendas de motocicletas no Brasil.

O desempenho se deve à expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca por alternativas de mobilidade individual mais baratas e da ampliação do uso do consórcio como modalidade de aquisição.

"O segmento de motocicletas mantém trajetória consistente de expansão. Trata-se de um movimento ligado a mudanças no perfil de mobilidade e no comportamento do consumidor", comenta o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.