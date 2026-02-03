A Orsted, empresa dinamarquesa de energia renovável, concordou em vender seu negócio onshore europeu para a empresa de investimentos Copenhagen Infrastructure Partners em um acordo avaliado em 1,44 bilhão de euros, segundo anúncio realizado nesta terça-feira, 3.

De acordo com a Orsted, a negociação inclui cerca de 578 megawatts de capacidade operacional e 248 megawatts em construção, bem como um pipeline de desenvolvimento em projetos de energia eólica onshore, energia solar e armazenamento de baterias na Irlanda, Reino Unido, Alemanha e Espanha.

"A venda de nossa plataforma onshore europeia finaliza o programa de desinvestimento que estabelecemos, e agora fortalecemos substancialmente a posição financeira da Orsted", disse o diretor financeiro da Orsted, Trond Westlie.

A empresa tem trabalhado em uma grande reestruturação que inclui um programa de desinvestimento em larga escala para liberar fundos para seus projetos mais financeiramente atraentes, fortalecer seu balanço patrimonial e apoiar uma sólida classificação de investimento - essencial para garantir acesso a financiamentos mais baratos em projetos de parques eólicos intensivos em capital.

A empresa anunciou cortes de empregos em larga escala enquanto reduz sua presença global para se concentrar mais nos mercados de energia eólica offshore na Europa e em regiões selecionadas na Ásia-Pacífico, diante de ventos contrários em seus projetos nos EUA com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, se opondo ao setor de energia eólica. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado