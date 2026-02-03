A produção industrial caiu 0,7% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"É o segundo trimestre seguido no campo negativo", lembrou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Na série com ajuste sazonal, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a produção industrial tinha recuado 0,1% no terceiro trimestre, após uma estabilidade (0,0%) no segundo trimestre e alta de 0,4% no primeiro trimestre.

Em relação ao quarto trimestre de 2024, a produção caiu 0,5% no quarto trimestre de 2025.