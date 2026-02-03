O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que o banco central dos Estados Unidos deveria promover cortes de juros superiores a 1 ponto porcentual (pp) ao longo deste ano, avaliando que a política monetária segue excessivamente restritiva diante do atual quadro econômico. As declarações foram feitas em entrevista à Fox Business nesta terça-feira, 3.

"Provavelmente estou buscando um pouco mais de um ponto porcentual em cortes na taxa de juros ao longo do ano", disse Miran, ao argumentar que o nível atual dos juros não é compatível com as condições da economia.

Segundo ele, embora a inflação ainda esteja acima da meta de 2%, as pressões subjacentes sobre os preços são mais moderadas.

Na avaliação do dirigente, a combinação entre inflação de base mais contida e crescimento econômico sólido, impulsionado, segundo ele, por menores encargos regulatórios, cria espaço para que o Fed reduza os juros sem provocar uma nova rodada de aceleração inflacionária.

Miran também minimizou preocupações com o comportamento recente dos rendimentos dos títulos, afirmando que o movimento reflete, em parte, expectativas mais favoráveis para a atividade econômica, e não um aperto significativo das condições financeiras.

O dirigente também comentou a indicação do ex-diretor do Fed Kevin Warsh para a presidência do banco central, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada, e manifestou apoio à escolha.

O mandato formal de Miran como diretor do Fed terminou no último fim de semana, mas ele permanece no cargo até que o Senado confirme um novo nome para ocupar sua vaga no colegiado.