A PepsiCo anunciou nesta terça-feira, 3, que teve lucro líquido de US$ 2,54 bilhões no quarto trimestre de 2025, maior do que o ganho de US$ 1,52 bilhão apurado em igual período do ano anterior. Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos subiu de US$ 1,11 para US$ 1,85.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 2,26 no quarto trimestre, superando levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,24.

Já a receita da multinacional teve avanço anual no trimestre, passando de US$ 27,78 bilhões para US$ 29,34 bilhões, e ficou acima da previsão da FactSet, de US$ 28,97 bilhões.

A PepsiCo informou que pretende reduzir os preços em até 15% em produtos como as batatas fritas Lay's e os salgadinhos Flamin' Hot Cheetos. A empresa de bebidas e salgadinhos está tomando essas medidas após receber e-mails e mensagens de consumidores reclamando que os preços altos estavam dificultando a compra dos produtos.

A CEO da empresa, Rachel Ferdinando, que assumiu a direção da divisão de alimentos no ano passado, afirmou que a PepsiCo consegue ajustar os preços - e financiar iniciativas de acessibilidade - encontrando formas de reduzir custos internamente. A PepsiCo fechou três fábricas e diversas linhas de produtos.

Ainda, no balanço, a empresa de alimentos reafirmou suas perspectivas para 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires