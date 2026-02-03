O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 3, que privatizar os Correios não parece ser o caminho que está sendo seguido mundialmente para empresas deste ramo. Em entrevista à Rádio BandnewsFM, ele declarou que o exemplo mundial é associar outros serviços aos Correios para tornar o negócio viável economicamente.

"Quem arca com a universalização dos serviços postais é a companhia dos correios. E isso tem um custo alto por ano que era compensado por alguma atividades que eram exclusivas dos Correios e deixaram de ser. Então, a privatização, olhando para o mundo inclusive Estados Unidos e Europa, não parece o caminho que está sendo seguido pelas melhores práticas", disse.

Segundo ele, a promessa da diretoria nova dos Correios é reestruturar a empresa estatal nesse sentido já com o empréstimo bilionário com garantia da União que foi tomado para fazer essa mudança na companhia.

"A promessa da atual diretoria, com o empréstimo que foi feito é de, com esse dinheiro, é reestruturar a companhia nessa direção e torná-la equilibrada assim que essas providências forem tomadas", completou Haddad.

Em resposta se o trabalho na Fazenda seria o "pior emprego do mundo", Haddad negou.

Disse que aprendeu muito com o cargo e que deixa a Pasta com indicadores econômicos que ninguém na Faria Lima esperava que ele fosse entregar.