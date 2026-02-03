As vendas de veículos zero quilômetro no País caíram 0,4% no mês passado, ante janeiro de 2025. No total, foram comercializadas 170,5 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, segundo balanço divulgado pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias.

Na comparação com dezembro, como costuma acontecer, em razão do maior volume de contas a pagar no início do ano, as vendas de janeiro tiveram forte queda. A baixa na margem - ou seja, de um mês para o outro - foi de 39%.

No comparativo interanual, o desempenho reflete o crédito mais caro e o calendário com um dia útil a menos do mês passado.

O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, comentou que o mercado segue sensível às condições de financiamento, mas demonstra capacidade de sustentação do volume.

Somando todas as categorias, as projeções da Fenabrave apontam para um crescimento de 3% das vendas de veículos em 2026.

