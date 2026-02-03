O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta terça-feira, 3, que não houve pedido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu retorno ao Ministério da Fazenda em eventual quarto mandato presidencial de Lula. "Eu nunca peço nada para o presidente", declarou em entrevista à Rádio BandnewsFM.

O ministro deve sair do Ministério da Fazenda em fevereiro e o secretário-executivo, Dario Durigan, é o principal nome cotado. Nesta terça, Haddad disse não ter observado nenhuma declaração relevante contrária ao nome de Dario Durigan, ao ser questionado sobre eventual resistência à indicação, no âmbito do Partido dos Trabalhadores (PT).

Haddad também repetiu que gostaria de participar da campanha do presidente Lula neste ano. "É o que eu acho que vou fazer de melhor", avaliou. Ele afirmou ainda ter uma relação muito próxima com Lula, sem precisar de mediação, ao ressaltar o fato de ser ministro pelo período de 10 anos.

Tags:

Haddad