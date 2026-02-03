A produção da indústria de bens de capital recuou 1,5% em 2025, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 3. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF).

Em relação aos bens de consumo, a produção registrou queda de 1,1% em 2025. Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção aumentou 2,5% no ano. Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve queda de 1,7%.

Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção cresceu 1,5% em 2025.

Revisões

O IBGE revisou o resultado da produção industrial em novembro ante outubro, de uma estabilidade (0,0%) para uma redução de 0,2%. A taxa de outubro ante setembro foi revista de alta de 0,1% para estabilidade (0,0%), e a de setembro ante agosto saiu de queda de 0,4% para recuo de 0,5%.