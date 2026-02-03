Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 3, junto com o dólar. Os mais curtos estão mais perto da estabilidade, mas com viés de baixa, após a queda maior do que a esperada da produção industrial e em meio à leitura da ata do Copom, que reforçou corte em março da Selic, mas não sinalizou o ritmo do ciclo de cortes. O dólar caía e estava cotado a R$ 5,23 por volta das 9h15.

Às 9h21 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 13,430%, de 13,451% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 12,695%, de 12,759%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,075%, de 13,145% no ajuste de segunda-feira, dia 2.