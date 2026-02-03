A produção industrial caiu 1,2% em dezembro de 2025 ante novembro, na série com ajuste sazonal, em declínio mais intenso que o apontado pela mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,5%, com intervalo entre uma queda de 2,1% a uma alta de 0,1%.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta terça-feira, 3. Em relação a dezembro de 2024, a produção subiu 0,4%. Nessa comparação, sem ajuste, o resultado ficou abaixo da mediana das projeções, de alta de 0,8%, com intervalo entre queda 0,7% a alta de 6,2%.

No acumulado do ano passado, houve alta de 0,6%, de acordo com o IBGE. O número também é inferior a mediana positiva de 0,8%, com estimativas que variavam de avanço de 0,6% a 1,5%.