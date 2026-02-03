A magnitude e a duração do ciclo de cortes de juros que deve começar na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 17 de março, estão em aberto e vão depender da divulgação de novos dados. Essa é a principal mensagem da ata da mais recente reunião do colegiado.

"O Comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de distensão monetária serão determinadas ao longo do tempo, à medida que novas informações forem incorporadas às suas análises, permitindo uma avaliação mais precisa", diz o texto, publicado nesta terça-feira.

Na última quarta-feira, 28, o Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano, mas informou que tem a intenção de começar a reduzir o nível dos juros no próximo encontro. Economistas do mercado rapidamente se dividiram sobre a magnitude do corte inicial, de 0,25 ou 0,50 ponto porcentual. No mercado, há quem aposte em 0,75 ponto.

"Ao mesmo tempo, de maneira unânime, o Comitê reafirma a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos, até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas à meta, dada a resiliência de fatores que pressionam preços tanto correntes quanto esperados, em especial do dinamismo ainda observado no mercado de trabalho", destaca a ata.

A ata do Copom esclarece que a decisão de manter a duração e a magnitude do ciclo de cortes em aberto é compatível com os "sinais mistos" sobre o ritmo de desaceleração da economia brasileira e os seus efeitos sobre a inflação. Segundo o colegiado, ainda há dificuldade de identificar tendências claras.

O Comitê ressaltou que mantém o "compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante". Explicou, ainda, que a dinâmica da inflação corrente e os sinais mais claros da política monetária tornaram adequada a sinalização de um início de flexibilização monetária.