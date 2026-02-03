O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) detalhou nesta terça0feira, 3, que se aprofundou na discussão sobre a calibração da política monetária após avaliar que a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.

Na última quarta-feira, 28 de janeiro, o colegiado decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 15% ao ano e sinalizou que irá iniciar a flexibilização da Selic na próxima reunião.

Essa decisão, disse, ocorreu no "no contexto atual de um ambiente de melhora do cenário inflacionário corrente e expectativas de inflação menos distantes da meta, que proporciona maiores evidências sobre a transmissão da política monetária."

No 14º parágrafo da ata publicada nesta terça-feira, o colegiado observou que ao longo de suas últimas reuniões vem alterando sua comunicação para expressar sua percepção sobre o estágio em que a política monetária se encontra, "destacando o ganho de confiança que vem se acumulando com o processo de desinflação".

Ressaltou, na sequência, a "elevação firme" da taxa de juros que fez no ano passado para combater a deterioração do cenário de inflação, e acrescentou que, passado esse estágio, interrompeu o ciclo para avaliar se o nível corrente da taxa seria suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.