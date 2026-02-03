O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 3. O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,49% para 0,59%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana do mês anterior.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (-0,07% para 0,18%). Em seguida, aparecem Salvador (0,52% para 0,74%), São Paulo (0,69% para 0,88%), Belo Horizonte (0,89% para 1,04%) e Rio de Janeiro (0,91% para 0,95%).

Houve, por outro lado, alívio em Brasília (-0,34% para -0,67%) e em Recife (0,88% para 0,56%).