Os bancos da zona do euro relataram um aperto líquido "inesperado" nos critérios de crédito para empréstimos ou linhas de crédito a empresas, mostrou a Pesquisa de Crédito Bancário (BLS) do quarto trimestre de 2025 do Banco Central Europeu (BCE), divulgada nesta terça-feira, 3.

Riscos percebidos para as perspectivas econômicas, bem como a menor tolerância ao risco demonstrada pelos bancos, impulsionaram essa tendência, sinalizando piora das condições nas concessões pelas instituições financeiras. Os bancos na Alemanha e na França relataram critérios de crédito mais rigorosos para empresas - em parte por questões relacionadas às mudanças nas políticas comerciais -, enquanto na Espanha e na Itália os critérios permaneceram inalterados.

"Para o primeiro trimestre de 2026, os bancos esperam um aperto líquido adicional nos critérios de crédito para empréstimos a empresas (6%)", acrescenta, ao mencionar que a demanda das empresas por empréstimos continuou a aumentar ligeiramente no último trimestre do ano passado.

O BCE ainda informa que os bancos relataram uma pequena flexibilização líquida nos critérios de crédito para empréstimos imobiliários e os critérios de crédito ao consumidor se tornaram ainda mais rigorosos. "De modo geral, as condições de crédito se tornaram mais restritivas para empréstimos a empresas e crédito ao consumidor, enquanto se tornaram mais flexíveis para financiamento imobiliário", explica.