Por Patricia Lara*

São Paulo, 03/02/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta em um ambiente marcado por sinais de distensão das tensões comerciais após acordo comercial entre os EUA e a Índia e aparente melhora no quadro geopolítico com potencial de conversas entre a Casa Branca e Irã. Ouro e prata, contudo, sobem em meio à recomposição de posições nesses ativos vistos como protetores para momentos de incertezas e dão sustentação a ganhos de mineradoras em Londres.

Por volta das 7h48 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,31%, a 619,24 pontos. A Bolsa de Londres recuava 0,16%, a de Paris apontava avanço de 0,09% e a de Frankfurt ganhava 0,25%. O mercado de Milão tinha alta de 0,90% e o de Lisboa ganhava 0,60%. Madri apresentava valorização de 0,28%.

Em Londres, as ações da fornecedora de análises Relc despencavam 6% e figuravam como uma das principais limitações para o FTSE 100 se unir ao rumo positivo dos demais mercados europeus, ainda que as mineradoras se recuperassem com a alta de metais. A Endeavour Mining subia 5,5% e a Fresnillo ganhava 4,47%. A Antofagasta era negociada com alta de 4,2% e a Anglo American, com avanço de 4,2%.

A AstraZeneca cedia 1,4% em Londres. A farmacêutica informou que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) rejeitou um pedido inicial de aprovação para seu medicamento injetável Saphnelo contra o lúpus e prometeu trabalhar com o órgão regulador para apresentar uma solicitação atualizada.

Em Copenhagen, a Orsted cedia 1,5%, após a empresa dinamarquesa informar a venda de seus negócios onshore europeu para CIP por € 1,44 bilhões.

Em Madri, a Telefonica perdia 0,5%. A gigante espanhola de telecomunicações Telefónica e a Liberty Global estão interessadas em comprar a rede britânica de banda larga Netomnia por cerca de 2 bilhões de libras (US$ 2,73 bilhões), segundo o Financial Times, citando fontes não identificadas.

Em Frankfurt, a Daimler Truck subia 4,3% e a Deutsche Post ganhava 2,25%, atenuando pressões da Zalando (-6%) e Merck (-1,2%).

Ações do setor de defesa subiam. Em Frankfurt, a Rheinmetall ganhava 1,6% e a Leonardo tinha alta de 0,71% em Milão.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires.