O banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) elevou a taxa básica de juros de 3,60% para 3,85% ao ano nesta terça-feira (3). Em dezembro, o RBA já havia sinalizado que promoveria um aumento na taxa, que estava em 3,60% desde agosto de 2024. A decisão foi unânime.

Em comunicado, o RBA informou que a inflação voltou a acelerar no segundo semestre de 2024 e deve permanecer acima da meta por algum tempo, embora os preços estejam em queda desde o pico de 2022. A autoridade monetária australiana destacou também a rigidez do mercado de trabalho, a despeito da estabilização verificada nos últimos meses.

Quanto ao futuro, o RBA admitiu haver incertezas tanto sobre as perspectivas da atividade econômica doméstica quanto sobre a duração do atual ciclo de aperto monetário.