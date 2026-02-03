A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia teve alta de 30,65% em janeiro, mostrando desaceleração leve ante 30,89% em dezembro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 29,7%. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 4,84% em janeiro, afirmou a TurkStat. Neste caso, o consenso da FactSet era de avanço de 4%.